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Gaziantepli ev hanımları eski gelenekleri canlandırdı

Gaziantepli ev hanımları bir döneme damgasını vuran Gaziantep’in eski gelenek ve göreneklerinden olan düğün gezme (kız isteme) ve Gelinçi (düğün) geleneği canlandırarak geçmiş kültürü yeniden yaşatma konusunda bir ilke imza attı.

Gaziantepli ev hanımları bir döneme damgasını vuran Gaziantep'in eski gelenek ve göreneklerinden olan düğün gezme (kız isteme) ve Gelinçi (düğün) geleneği canlandırarak geçmiş kültürü yeniden yaşatma konusunda bir ilke imza attı.


Gaziantep Kültürü ve Türküleri Yaşatma Derneği tarafından Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde “Gelinçimiz Var” adlı etkinlik düzenlendi. Antepli hanımlar sosyal hayatın her yerinde olduğunu sadece ev işi, yemek, çocuk bakmak olmadığını göstererek, 70 yıl öncesinin örf ve adetlerimizi günümüze kadar ancak bir bölümün geldiğini bu kültürün gelecek nesillere aktarılması konusunda oldukça önemli bir çaba sarf etti. Etkinliğe Gaziantep halkı çok büyük ilgi gösterdi.650 kişilik salonda 700 kişi katılım sağladı. Oturacak yer bulamayan bir çok kişi ayakta izlemek zorunda kaldı. Gösteri esnasında o yıllara tanıklık edenler duygu dolu anlar yaşayarak bir çoğu göz yaşlarına hakim olamadı.


Gaziantep Kültürü ve Türkülerini Yaşatma Derneği Başkanı Faruk Lök Antepli Hanımların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, bu tür organizasyonlarda her zaman yanlarında olacaklarını ve destekleyeceklerini söyledi.

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