Gaziantepli halıcılar Almanya'ya uçtu

Almanya'nın Hannover kentinde 10-13 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına katılmak üzere Gaziantep'ten 102 halı firması temsilcisi, bu sabah 07.00'da Vipol Turizm tarafından organize edilen özel uçakla Almanya'ya hareket etti.

Almanya'nın Hannover kentinde 10- 13 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na katılmak için Gaziantepli halı üreticileri ve ihracatçıları bugün Gaziantep'ten Hannover'e, Vipol Turizm tarafından organize edilen özel bir uçakla gitti. Gaziantepli halıcılar ile birlikte fuarda incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'da heyette yer aldı.

Domotex'e dünyanın gözü Gaziantep'te olacak

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yolculuk öncesi yaptığı değerlendirmede, “Türkiye için önemli bir fuar, halı sektörü için önemli bir fuar. Bütün firmalarımız gerekli hazırlıklarını yaptı. 2020 koleksiyonlarımız ilk kez alıcılarla buluşturulacak” dedi.

Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarında Türk firmalarının önemli bir yere sahip olduğunu da belirten TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “Fuarın tamamı 106 bin 321 metrekare alandan oluşmaktadır. Türk firmaları 190 stant içinde toplam 26 bin 678 metrekare alana yerleşmektedirler. Bu anlamda fuarın en büyük katılımcı ülkesi yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye olacaktır. Türkiye'den katılan firmaların 102'si yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katılmaktadır. Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise 18 bin 869 metrekare olup Türkiye için kullanılan alanın yüzde 70,8'ine karşılık gelmektedir. Sektör temsilcilerimiz, 2020 yılı koleksiyonlarını ve yenilikçi ürünlerini fuar süresince sergileyerek dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan ziyaretçiler ile ticari iş birliği sağlayacaktır. 2020 yılının sektörümüz için önemli bir yıl olacağına ve yılsonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor, fuarın ülkemiz ve halı sektörü için başarılı geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

İhracat şampiyonu halı sektörü sürdürülebilir başarı istiyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Başkanı Ahmet KAPLAN ise “Şu an makine halısında 139 ülkeye 1 milyar 697 milyon 879 bin dolarlık ihracat ve 45 bin civarında bir istihdamla dünyada en önemli üretim merkeziyiz. Temel hedefimiz ise bulunduğumuz zirvede kalıcı hale gelmek, yatırımlarımızı güçlendirirken ihracatımızı sürdürülebilir hale getirmek. Bunun için tanıtım ve fuarlar sektörümüzün geleceği için çok önemli. Bugün Gaziantep'ten Almanya'ya Domotex'e adeta seferberlik düzenledik. 102 firmamız 2020 koleksiyonlarını burada ilk kez sergileyecek. 2020 hedefimiz GAHİB olarak 1 milyar 800 milyon dolarlık halı ihracatı. Bunun için çok çalışmak, yenilikçi ürünlere yönelirken, mevcut pazarlarımızı koruyarak bu pazarlardaki varlığımızı arttırırken yeni pazarları da keşfetmek en büyük hedefimiz” ifadelerinde bulundu.

Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer de fuara katılacak tüm firmalara başarılı bir fuar olması temennisinde bulundu.

Halıcılara özel uçak şansı

102 halı firmasının katılacağı Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına büyük bir organizasyon yaparak özel uçak ve konaklama hizmeti verdiklerini ifade eden Vipol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Soner Bacaksız, “Fuarlar ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında büyük önem taşıyor. Bugün Gaziantepli halıcılarımızı yaşadıkları şehirden direk katılacakları fuarın yapılacağı ülkeye ve o ülkedeki kente götürüyoruz. Konuklama hizmetimizin yanı sıra firmalarımıza Almanya'da rehberlik hizmetleri yanında gerekli lojistik desteği de sağlıyoruz. 15 yıldır bu hizmeti başarıyla veriyor ve kentimize önemli katma değer sağlıyoruz. Diğer sektörler içinde benzeri organizasyonları yapıyoruz. Fuar süresince firmalarımızla birlikteyiz. Domotex'in başarılı geçmesini diliyoruz” diye konuştu.

Gaziantepli halıcılar Gaziantep müftü vekili tarafından yaptırılan toplu duanın ardından özel uçakla Almanya'ya hareket etti.