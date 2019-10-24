Gaziantepli halıcılar Barış Pınarı Harekatı için halı dokudu

Gaziantepli halıcılar bölgeye 2 tır halı bağışladı.

TİM tarafından yürütülen destek kampanyasına Gaziantepli halıcıların iki tır halı bağışladığını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, “Daha çok güçlü olmak için daha çok çalışacağız. Kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi koruyacak ülkemizi kalkındırmak için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan vatandaşlara yönelik insani yardım sağlamayı hedefleyen 'Birliklerimiz Birlikteliğimizdir' sloganıyla yürütülen kampanyaya en büyük destek halıcılardan geldi. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yürütülen kampanya kapsamında Gaziantepli halıcıların bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere iki tır halı bağışı yaptıklarını belirtti. Kaplan, yaptığı açıklamada, “Bu vatan hepimizin, bu vatanı korumak ve kalkındırmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye genelinde yürütülen destek kampanyasına biz halıcılar da gerekli desteği veriyoruz. Gaziantepli halı üreticilerinin bölgede yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışladığı çeşitli ölçülerde iki tır halı bağışı yapılacak. TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin katılımıyla 26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kilis ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve Kızılay'a teslim edilecek yardım malzemeleri Kızılay eliyle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Gaziantepli halıcılar da üzerilerine düşeni yaparak her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da Mehmetçiğimizin ve Şanlı Ordumuzun yanında yer almış ve bundan sonraki süreçte de yer almaya devam edecektir. Bu vatan bizim, bu vatanı korumak, kalkındırmak, gelecek nesillere daha güçlü teslim etmek hepimizin ortak görevidir. Birliklerimiz Birlikteliğimizdir sloganıyla yola çıkan TİM'in bütün sektörleri ve ülke genelindeki bütün birlikleri kapsayacak şekilde yürüttüğü bölge vatandaşlarına destek kampanyasının bayraktarlığını yapan bütün halıcılarımıza ve kampanyaya destek veren bütün birliklerimize ve sektörlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.