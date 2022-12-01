Gaziantepli halıcılar Tanzanya'da

Afrika'da pazar arayışlarını sürdüren Gaziantepli halıcılar Kenya'dan sonra Tanzanya'da ki temaslarına Darüsselam kentinde başladı.

Tanzanya'da ikili görüşmelerin yoğun geçtiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Kenya gibi Tanzanya'dan da umutlu olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Afrika'ya yönelik düzenlenen sektörel ticaret heyeti Kenya'da temaslarını tamamlayarak Tanzanya'ya geçti. Tanzanya'nın Darüsselam kentinde halı sektörüyle ilgili gerçekleştirilecek olan ikili görüşmeler sabahın erken saatlerinden itibaren büyük ilgi görürken firma temsilcileri yenilikçi ürünlerini Tanzanyalı halı ithalatçılarına tanıttı. Görüşmelerin iyi başladığını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Afrika bütün sektörler için olduğu gibi halı sektörü içinde önemli bir pazardır. GAHİB heyetimiz Kenya'nın ardından bugün itibarıyla Tanzanya'nın Darüsselam kentinde ikili görüşmelere başladı. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen Tanzanyalı halı ithalatçılarıyla bir araya gelen firma temsilcilerimiz ürünlerini tanıtarak pazardaki paylarını attırmaya çalışıyor. Yıllık ortalama halı ihracatımız bu ülkeye 4.5 milyon dolar olup bu rakamın daha yukarıya taşınması için çabalıyoruz. 62.5 milyon nüfusa sahip olan Tanzanya sektörümüz için önemli bir pazar. Türkiye'nin Tanzanya'ya toplam ihracatı 300 milyon dolardır. Ancak bu rakamların milyar dolarlara ulaşmaması için hiçbir neden yoktur. Ülke ihracatımızı arttırmak için çıktığımız tanıtım yolunda ulaşabildiğimiz bütün ülkelere gitmeye ve tanıtım yapmaya çalışacağız. Tanzanya'da gerçekleştirilen bu ziyaretimizde bizleri yalnız bırakmayan ve sürekli yanımızda yer alan Türkiye Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye Tanzanya Ticari Ataşesi Onur Bilgen'e teşekkür ediyoruz” dedi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'da Afrika pazarlarının Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade ederek bu pazarların keşfedilmeyi beklediğini ifade etti. Bu tür orfanizasyonların sıklıkla devamlı bir şekilde düzenlenmesi gerek diğer sektörler için gerekse halı sektörü için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.