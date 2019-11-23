Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu'dan umutlu döndü

Uzakdoğu pazarlarında inceleme yapmak ve bu bölgelerde ihracatı arttırmak isteyen GAHİB üyesi Gaziantepli halıcılar Japonya ve Güney Kore'de incelemelerini tamamlayarak döndü. Ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan “Dünya'nın hangi köşesi olursa olsun oradaki zeminlere makine halılarımızı sermek istiyoruz. Uzakdoğu pazarı uzun vadede verimli bir pazar olacak” dedi.

Uzakdoğu ve Asya pazarları için büyük önem taşıyan Japantex 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına stant açarak katılan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri üretimini gerçekleştirdikleri makine halısının tanıtımını yaparken Japonya pazarlarında da incelemeler gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören GAHİB standında 2020 koleksiyonları hakkında alıcı firmalara bilgiler verildi. Türkiye'nin Tokyo Ticaret Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Emel Derinöz Tekin ve Tokyo Ticaret Baş Müşaviri Murat Yapıcı'yı ziyaret eden GAHİB heyeti Japonya'nın genel ekonomik yapısı, Türkiye ile olan ticari ilişkileri, Japonya piyasa koşulları, ticarete hakim olan kurallar, iş kurma ve ticarette rol oynayan kurum ve kuruluşlar ile halı sektörünün Japonya'da ki durumu hakkında bilgiler aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Emel Derinöz Tekin ve Tokyo Ticaret Baş Müşaviri Murat Yapıcı'ya günün anısına teşekkür plaketi veren GAHİB Başkan Yardımcısı Murat Çolak ve beraberindeki heyet ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Japantex 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının ardından Tokyo'da ve farklı kentlerde incelemelerde bulunan GAHİB heyeti Japonya'nın ardından Güney Kore'ye giderek buradaki ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi.

Halıcılar Güney Kore pazarından umutlu

Japonya'da ki temaslarını tamamlayarak Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden GAHİB heyeti burada da çeşitli incelemeler yaparak halı sektörüyle ilgili bilgiler aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Güney Kore Büyük Elçisi Ersin Erçin, Seul Ticari Ateşeleri Ayşe Tekin ve Münir Oğuz'u da ziyaret eden GAHİB heyeti 2020 yılı Türkiye etkinlikleri çerçevesinde halı sektörüyle ilgili gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Güney Kore'de halı kültürü ve bu ülkede pazara giriş koşullarıyla ilgili çeşitli bilgiler de alan GAHİB heyeti düzenlenen etkinliklerle ikili görüşmeler gerçekleştirerek alım heyetlerine makine halısıyla ilgili çeşitli bilgiler verdiler.

Uzakdoğu ziyaretleri verimli geçti

Uzakdoğu pazarının zorlu ama girmesi güç olmayan bir Pazar olduğunu ifade eden GAHİB Başkan Yardımcısı Murat Çolak “Heyetimizle gerek Japonya gerekse Güney Kore'de verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Her iki ülke kültürlerini ve özellikle zemin döşemeleriyle ilgili uygulamaları yakından görme şansımı oldu. Burada yaşayan insanların yaşam şekilleri, kültürel yapıları, alışkanlıkları, ihtiyaçları ve sektörümüzle ilgili tercihleri hakkında heyetimiz önemli bilgilere ulaşma imkânı buldu. Her iki Pazar da zor ama biz Gaziantepli halıcılar diğer pazarlarda da bu zorlukları yaşadık. Bu pazarlara girme şansımız yüksek. Halen bu pazarlara belli oranlarda ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz bu rakamları arttırarak Pazar hakimiyetini sağlamaktı. Burada firmalarımıza büyük görev düşüyor. Heyet ziyaretlerimizde edindiğimiz deneyimlerimizi üyelerimizle paylaşarak bu pazarlara etkin bir şekilde yoğunlaşmalarını isteyeceğiz. Daha sık ve yoğun bir ziyaretler yapılmak zorunda. Bu ziyaretlerin ihracata dönüşeceğine inanıyoruz” dedi. Japonya ve Güney Kore'de incelemeler yapan GAHİB heyeti ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.