Gaziantepli işadamı Bostan TFF'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Gaziantepli iş adamı Şevki Bostan yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı. Uzun yıllardır farklı spor dallarının gelişmesine verdiği desteklerle bilinen iş adamı Şevki Bostan'ın listede yer alması memnuniyetle karşılandı.

İş dünyasının yakından tanıdığı işadamı Bostan, TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı. Uzun zamandır Gaziantepli isimlerin yer almadığı TFF listelerinde Bostan'ın yer alması önümüzdeki süreçte Gazianteplilerin de yönetimde yer alabileceği yönünde önemli bir mesaj oluşturdu.

Sporun yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bostan, TFF'ye kendini layık görenlere teşekkür ederek, “Tabi ki burada Gaziantep adına şahsıma önemli bir misyon düşüyor. Şehrimizin futbolda daha da ilerlemesi ve haklarının korunması adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Play Off finallerinden şampiyon olarak süper lige yükselen Gazişehir Gaziantep'i de elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum. Gaziantep şehri asla süper ligsiz düşünülemez. Süper ligde be başarılı sezonlar geçireceğine inanıyorum. Gazişehir Kulüp Başkanı Sayın Adil Konukoğlu'nu ve ekibini, sporcularını yürekten kutluyorum. Gaziantep futbolunun gelişmesi açısından ortak akıl ile hareket edip, üzerime düşen görevi yerine getirmek istiyorum” dedi.