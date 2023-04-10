Gaziantepli kadınlardan hummalı 'yuvalama' hazırlığı

Gaziantep'te, kadınlar yöreye özgü yaptıkları ve yüzyıllardır sadece Ramazan Bayramında tüketilen tescilli lezzetleri arasında yer alan 'yuvalama' için hummalı şekilde çalışıyor.

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi ve en özel yemeklerinden yuvalama, yapım aşamasındaki tüm zorluklara değen bir tat olarak damaklarda yerini almak için hazırlıkları başladı.

Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve geleneksel olarak Ramazan bayramında tüketilen yuvalama yemeğini yapan girişimci kadınlar bir araya gelerek hummalı şekilde çalışıyor. Ramazan ayının son haftalarına girilince Gaziantep genelinde Antep yöresine ait yuvalama yemeği minik minik yuvarlanan köftelerin nohutla ve etle buluşmasından oluşuyor. Bayram sabahı çorba gibi pişirilerek kahvaltıda tüketiliyor ve genellikle yoğurtla yapılıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalan gastronomi kenti Gaziantep'te bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği olan yuvalama için hazırlıklar devam ediyor. Kentin coğrafi işaret tescilli lezzeti olan yuvalama için hummalı bir hazırlık içerisinde olan girişimci kadınlar bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği olan yuvalama için ramazan boyunca sahura kadar çalışarak vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

"Ramazan'da talep yüzde 200 arttı”

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin bozulmasını istemeyen işletmeci Şahide Ulukök, “Yuvalama Gaziantep'te kültürel bir yemeğimizdir. Geçmişten geleceğe biz bu geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Yaklaşıl 3 aylık bir yoğunluk içerisinde yuvalama yapmaktayız. Bu kültürün bu dokunun bozulmasını istemiyoruz. Üretim fazlalaştığı için günde şuan 100-150 kilogram üretim yapıyoruz. Sadece Gaziantep'e imalat yapmıyoruz. Büyükşehirlere de gönderiyoruz, diğer illere de gönderiyoruz. Kadınlara istihdam sağlıyoruz. 6 tane kadın çalışanımız var sağ olsun devletimizde bu konuda bize destek verdi. Biz sahura kadar çalışmaktayız. Ramazanda talep diğer normal günlere göre yüzde 200 arttı diyebilirim çok fazla artış oldu. Bu geleneksel dokunun bozulmasını istemiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Her ne kadar gelenekseli biz teknolojiyle buluştursak da bunun devam etmesini istiyoruz. Hanımların işi kolaylaştı eskisi gibi değil şayet ben şuna inanıyorum ki eğer bu makinalar çıkmamış olsaydı bu geleneksel yemeğimiz kaybolacaktı. Çünkü yuvalama meşakkatli ve zor bir yemektir” dedi.