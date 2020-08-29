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Gaziantepli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, memleketi Gaziantep’te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşen Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26) şehit oldu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın naaşı, sabah saatlerinde memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Ümit Çıkın, Bahattin Nakıpoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.


Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi ve sonrasında gözyaşlarına boğulan şehidin kardeşleri ve babası, şehidin fotoğrafına sarıldı. Annesi Safiye Çıkın'ın ise şehidin naaşı cenaze aracına konulurken tabuta sarıldı.

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