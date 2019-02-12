Gaziantepli yazar ve şairler imza gününde buluştu

Ş. ve Serencam Yayınlarının ortak düzenlediği “16 Şair ve Yazarla Şiir Dinletisi, Söyleşi ve İmza Günü” etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe, yazarlar Gülşen Gazel, Zehra Berfin Harat, İbrahim Bülbül, Mustafa Kaya, Celal Demir, Lina Baghdadi, Öznur Balaban, Enes Çubukçu, Bahattin Çelik, Yusuf Talha Toğrul, Belgin Toğrul, Hasan Kökmen, Serap Meryem, Hikmet Kızıl, Refik Onuk ve Hüseyin Koçarslan katıldı. 2 gün süren etkinlikte şair ve yazarlar şiirlerini seslendirdi, kitaplarını anlattı. Davetlilerin sorularını da cevaplayan şair ve yazarlar kitaplarının yazılış hikayelerini de paylaştılar.

Türkiye'nin en genç roman yazarlarından lise öğrencileri 14 yaşındaki Yusuf Talha Toğrul, 16 yaşındaki İbrahim Bülbül ve 17 yaşındaki Zehra Berfin Harat'ın da söz aldığı etkinlikte, genç yazarlar, tüm gençlerin okumaya ve yazmaya yönelmesinin yaşanılan şehirler ve ülke adına büyük bir kazanç olacağından bahsettiler.

Suriyeli Türkmen yazar Lina Baghdadi de Arapça ve Türkçe yaptığı konuşmasında, önce Arapça yazılıp sonradan Türkçeye çevrilen “Bin Günlük Izdırap” isimli romanının yazılış hikayesini anlattı. Suriyeli mültecilere kucak açtığı için Türkiye'ye de teşekkür eden Baghdadi, Türk insanının farklı kültürlere çok açık, Türkiye'nin de anlayış olarak çok kapsayıcı bir özelliği olduğunu söyledi. Türkiye'de kitabı yayınlanan Suriyeli ilk yazarlardan biri olduğunu da vurgulayan Baghdadi, Suriyeli mültecilerin sadece istenmeyen olaylarla gündeme gelmesinden rahatsızlığını dile getirip aydın insanların da birikimlerini bu topraklara aktarmasının çok güzel olacağını ifade etti. Baghdadi, hem mülteci hem kadın yazar olmanın zorluklarından da bahsederek kitabının yayınlanmasını sağlayan Serencam Yayınlarına teşekkür etti.

Serencam Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gülşen Gazel ise, Gaziantep'te 2 gün boyunca şiir ve edebiyatın ses verdiğini, bundan sonraki süreçte de aylık periyotlar halinde bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek etkinliğe desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş.'ye teşekkür etti.