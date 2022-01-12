Gaziantepliler 2 gündür sisle uyanıyor

Türkiye’nin batısı ve güneyinde kar ile yağmur etkili olurken, Gaziantep kent merkezinde ise yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Türkiye'nin batısı ve güneyinde kar ile yağmur etkili olurken, Gaziantep kent merkezinde ise yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Gaziantepliler 2 gündür yoğun sis ile uyanıyor. Kent merkezinde gece yarısından sonra başlayan sabaha kadar etkili olan sis, bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 10-12 metrelere düşerken, bazı bölgelerde ise görüş 10 metrenin altına indi.
Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.