Gaziantepliler, Ahmet Özhan'la muhteşem bir gece yaşadı

Konser, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli büyük bir ilgiyle izlendi.

Büyükşehir, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM) Mehmet Akif Ersoy Salonunda Ahmet Özhan Konseri gerçekleştirdi. Yorumladığı ilahilerle seyircilerin manevi dünyasına dokunan Özhan, Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesi, Bayburt- Trabzon sınırında uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Soğanlı Deresinde suya kapılarak şehit olan Jandarma Arama Kurtarma Timinde görevli 2 asker anıldı.

Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Ahmet Özhan, geniş repertuvarından “Sevdim Seni Mabuduma”, “Gel Gör Beni”, “Uyan Ey Gözlerim” , “Mevlana” gibi sevilen ilahilerden 22 eser okudu. Sık sık izleyicilerle ve protokolle konuşan Özhan, konserin düzenlenmesinde emeği geçen başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gönüllere dokunan sesi ve ruhu okşayan ilahileriyle izleyicileri büyüleyen Özhan, Gaziantep'in ahlakı ve edebiyle diğer illere göre çok farklı ve özel olduğunu vurguladı.

1973 yılındaki Gaziantep konserinden bahseden Özhan, Şef Ahmet Muhtar Küçükkömürcü ile muhteşem bir performans sergilediklerini, Gazi şehrin sadece yemeğiyle değil musikisi, kültürü ile de muhteşem bir kent olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Ahmet Özhan'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına çiçek verdi.