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Gaziantepliler bayram namazında sokaklara taştı

Türkiye’de korona virüs vaka sayısı yüksek kentlerden biri olan Gaziantep’te Kurban Bayramı namazı cami bahçelerinde kılındı.

Türkiye'de korona virüs vaka sayısı yüksek kentlerden biri olan Gaziantep'te Kurban Bayramı namazı cami bahçelerinde kılındı. Cami bahçesine sığmayan cemaat, sokaklarda ve yollarda sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.


Korona virüs salgını kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram namazı kılamayan ve bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını sosyal mesafe ve maske kuralına göre kıldı. Türkiye'de korona virüs vaka sayısının yüksek olduğu kentlerden Gaziantep'te ise camilere ve cami bahçelerine sığmayan cemaat, bayram namazını sokaklarda ve yollarda kıldı. Gazikent bölgesindeki Emine Uslu Camii'ne akın eden vatandaşlar, kendi seccadeleri ile sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak Kurban Bayramı namazı kıldı. Cemaat namaz sonrası salgının tez zamanda bitmesi için dualar etti. Namaz sonrası ise imamlar, vatandaşlara kurban kesimi esnasında hijyen kurallarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

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