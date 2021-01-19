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Gaziantepliler güne kar ile uyandı

Gaziantep’te gece yarısı başlayan ve sabaha kadar yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Gaziantep'te gece yarısı başlayan ve sabaha kadar yağan kar kenti beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı


Gaziantep'te saat 02:30 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Gece boyu devam eden kar kente beyaz gelinlik giydirdi. Kar nedeniyle sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Servis araçları ve otobüslerin gelmemesi nedeniyle Gaziantepliler, yollarına karda yürüyerek devam ederken, araç sürücüleri ise buzlanma nedeniyle seyir etmekte zorlandı. Buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.


Devam eden kar, evlerinde kalan insanlar içinde kartpostallık manzaralar sundu.

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