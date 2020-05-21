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Gaziantepliler korona virüse kafa tutuyor

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken Gaziantep’te bayram öncesi çekilen görüntüler dikkat çekti.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken Gaziantep'te bayram öncesi çekilen görüntüler dikkat çekti.


Türkiye genelinde düşüşe geçen vak'a sayıları bir yandan sevindirirken yerel bazda ise diğer illere göre Gaziantep'teki covid-19 vak'a sayılarında artış yaşanıyor. Vaka sayılarında önüne geçilemeyen yükselişe rağmen Gaziantep'teki vatandaşlar, kentte yapılan uyarı ve ikazlara kulak asmıyor. Sokakları dolduran vatandaşlar, maske kullanımının sorunluğu olduğu bölgelerde maske kullanmasına rağmen sosyal mesafe kuralını unutmaları dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler ise "Gaziantepliler koronaya kafa tutuyor" yorumlarına neden oldu.

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