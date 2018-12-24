Gaziantepliler Kurtuluş yıldönümünde buluştu

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu yöneticileri ve üyeleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü münasebetiyle Gazianteplilerle buluştu

Özel bir salonda gerçekleştirilen programa Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Genel Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş, bölge gençlik kolları, kadın kolları ile dernek üyeleri, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve kent protokolü katıldı. Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep'in Kurtuluşunda 6 bin 317 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak, şehitlere minnet duyduğunu belirtti. Özaygut, "Gaziantep'in Kurtuluşu ile ilgili güzel bir etkinlik olmasını istedik. Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak halkımıza bu manevi atmosferi yaşatmak adına bu etkinliği düzenledik. Sağ olsunlar yönetimde olan arkadaşlar el birliği ile ve bölge başkanımızın önderliği ile güzel bir etkinlik için toplandık. Umarım Gaziantep sevdalılarının buluştuğu nokta olan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nda nice 97 yılları bir arada anmayı diliyoruz. 6 bin 317 şehidimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Öncülük ediyoruz”

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş ise,” Biz Konfederasyon olarak artık bu tür etkinliklerin Gaziantep halkı tarafından sahiplenilmesi için öncülük ediyoruz. Bizden sonraki nesillere konunun önemini anlatmak adına böyle bir gece düzenledik” diye konuştu.

Gece yenilen yemeğin ardından sona erdi.