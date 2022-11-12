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Gaziantepliler tatbikat sırasında kebap yemeye devam etti

Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla yapılan deprem tatbikatı sırasında Gaziantepliler kebap yemeye devam etti.

Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla yapılan deprem tatbikatı sırasında Gaziantepliler kebap yemeye devam etti.



12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde ilk kez "çök-kapan-tutun" sloganıyla deprem tatbikatı yapıldı. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde Türkiye genelinde tatbikat başlarken, cami hoparlörlerinden de tatbikat anonsları yapıldı. Yapılan anonslara rağmen Gaziantepliler 'Kalealtı'nda kebap yemeye devam etti.


Tatbikat anonsları, cami hoparlörlerinden 3 kez tekrar edilmesine rağmen kebap dumanlarının tütmesi ve vatandaşların tatbikata yönelik bir reaksiyon almaması ise dikkat çekti.

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