Gaziantepliler yeni yasaklara rağmen dışarıda

Korona virüs vaka sayısının en fazla olduğu iller arasında yer alan Gaziantep'te yeni yasaklara rağmen birçok vatandaş maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor.

Korona virüs vaka sayısının her geçen gün arttığı Gaziantep'te sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Son 1 ayda 15 binden fazla kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza yazılmasına rağmen Gaziantepliler maskeyi ve sosyal mesafeyi hiçe sayıyor.

Çene altında ya da yarı kapalı şekilde takıyorlar

Gaziantep'te kimi vatandaşlar maskeyi çenesinin altına takarken, kimisi ise burnu dışarıda kalacak şekilde takıyor. Doğru maske kullanımı konusunda her gün uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu şekildeki maske kullanımının faydalı olmadığını ve virüsü yayma konusunda endişe verici bir durum olduğunu belirtiyor.

“Maske, mesafe ve temizlik”

İnsanların maskelerini düzgün takmasını ile virüsün yayılmasının engelleneceğini belirten esnaf Osman Kaya, “İnsanların maske takmaması ve doğru takmaması bana anlamsız geliyor. Mesafeli olmamız lazım, temizliğimize dikkat etmemiz lazım. Bu maskeyi boşuna takın demiyorlar. Maskemizi takmamız lazım. Bu maskeleri takmadığımız sürece bu hastalık bitmeyecektir. Maske, temizlik ve mesafeye dikkat etmeli vatandaşlarımız. Sağlık Bakanımızın dediği gibi bu 3 şeye dikkat etmeliyiz; maske, mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat edersek virüsün yayılmasını engelleriz” diye konuştu.

1 günde 625 kişiye korona virüs cezası

Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kentte maske takmayan 625 şahsa para cezası kesildi. Ekipler denetimlerde 6 şahıs hakkında ise karantina kullarına uymadıkları gerekçesiyle işlem başlattı.