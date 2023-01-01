Gaziantepliler yeni yılı Şirehan'da karşıladı

2023'ü Şirehan'da karşılayan Gaziantepliler gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenirken, 2022'ye muhteşem bir menüyle veda ettiler. Ünlü sanatçıların sahne aldığı geceye Gaziantepli ünlü sanatçı Fatih Toker'in seslendirdiği muhteşem parçalar damgasını vurdu.

İpekyolu üzerinde yer alan tarihi Şirehan Otel birçok büyük organizasyona olduğu gibi bu kez de yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Gazianteplilerin adeta akın ettiği gecede sahne alan Gaziantepli ünlü sanatçı Fatih Toker ve orkestrası gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuklar için bir birinden güzel parçaları seslendirirken geceye katılanlara sunulan muhteşem menüde göz doldurdu. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yer alan Fatih Toker 2023 yılını Gaziantep'te karşılamanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade ederek, Gaziantepli olmaktan dolayı da gurur duyduğunu ifade etti. Geceye katılan konuklar ise öncelikle bu tarihi yapıyı restore ederek hizmete sunan Tahir Tekin Öztan'ı kutlayarak, “Bugün Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli mekanları arasında yer alan tarihi Şirehan Otel'de Gaziantep'in yetiştirdiği ünlü bir ses olan Fatih Toker'in parçaları eşliğinde karşılamak hepimiz için farklı bir duygu. Yüksek güvenliğin sağlandığı gecede ailelerimizle birlikte huzur içerisinde 2022'ye veda ederken 2023'ü büyük bir mutlulukla karşılıyoruz” dediler. Gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenen konuklara Şirehan Otel'in deneyimli uzman personeli hizmet ederken özen güvenlik ekibi konukların rahat edebilmesi için ellerinden gelini yaptılar.