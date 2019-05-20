Gazianteplilerden kitap ve kültür günlerine yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5'inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, açıldığı günden bu yana Gazianteplilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de ziyaret ettiği kitap ve kültür günlerindeki yoğunluk başkanı memnun etti. Kitap ve Kültür Günlerine katılan yayıncılar ise organizasyonun başarılı ve kusursuz olduğunu vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük olan ve bu yıl 5'incisi organize edilen Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, 17-26 Mayıs 2019 tarihlerinde 11.00-23.00 saatlerinde Gazi şehirlileri adeta kitaba doyuracak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan kitap sokağından yükselen buram buram kitap kokusu, 9 gün boyunca kitapseverleri saracak.

Karasoy: Yoğunluk artarak büyüyecek

Kitap ve Kültür Günlerine yayıncı olarak katılan Erkan Karasoy, “Fuara, İstanbul'dan katılıyorum, Gaziantep'e ikinci gelişim, fuar çok kapsamlı oluyor. Çocuklara yönelik kitap yazıyor, çizim yapıyorum. Milli değerler taşıyan kitaplar oluşturmak öncelikli hedefim, bir yandan da kendi tarihimiz, kültürümüz Dede Korkut gibi yine tarihimizden çocuklara güzel değerler veren konuları işliyoruz. Yoğunluktan ve ilgiden çok memnunuz. Okullar geliyor sürekli. Hafta sonu Gaziantepliler, yoğun ilgide bulundu ve git gide artıyor” dedi.

"Çocuklar kitaplarla büyüsün"

Ankara'dan fuara katılan yayıncı Adnan Ali Güneş ise, “Fuar güzel, çalışmaların, emeğin karşılığını alacağından eminim. Ramazan olması hasebiyle gündüzleri dışarıya çıkmada biraz sıkıntı var ama akşamları yoğunluk fazla. Kitap, çocuklara sevdirilmesi gereken ve onların zihnini, kültürünü ve tarihini geliştiren materyaldir. İnternet ve paylaşılan görseller yerine kitaplarla büyümesi gerekir. Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı işlerden en güzellerinden biri kitapla öğrencilerimizi buluşturmaktır. Büyükşehir, bizleri buraya çağırmadan önce kitaplarımızın her birinin içeriğini büyük bir hassasiyetle inceledi. Değişik içerikli yayınların fuara alınmayacağını bildirmeleri bizlerin çok hoşuna gitti. Büyükşehir ayrıca buraya yaklaşık bin kişilik iftar sofrası kurarak burada güzel bir etkinlik ayarlıyor. Burada sahnenin kurulması, etkinliklerin sahnelenmesi çok güzel” ifadelerini kullandı.

"Fuar haberini alır almaz geldik"

Yeryüzü Koleji Müzik öğretmeni Anıl Karakuzu fuar haberini alır almaz geldiklerini belirterek, “Haber alır almaz, öğrencilerimizi buraya getirdik. Bu kitap fuarı bizler için bulunmaz bir nimet. Her fırsatta belediyemizin düzenlediği kültür sanat etkinliklerine katılmayı kendimize görev biliyoruz. Çocuklarımızın eline böyle fırsat geçerse biz de onları ne kadar çok değerlendirirsek kar olarak görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

"Gençlerin önemli bir eksikliği"

Ailesiyle fuarı gezmeye gelen Emrah Karaaslan da “Kitap okumak gençlerimizin önemli bir eksikliği. Bu gibi fuarların teşvik edici olması hem çocuklarımızı hem gençlerimiz için çok önemli. Biz bu organizasyonu yapanları destekliyor ve taktir ediyoruz. Okumanın artması lazım. Şu anda ki fuarlarla bir nebze olsa da bu açık kapanacağına inanıyorum. Güzel olmuş herkesin eline sağlık” diye konuştu.

İftar sonrası söyleşi programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen 5'inci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, “Ramazan Kitapla Buluşuyor” ana temasıyla 17 Mayıs 2019 Cuma Günü başladı. 200 bin kitap 102 stantta sergilenen kitap ve kültür günlerinde, 240 yayın evi ve çok sayıda yazar kitaplarını tanıtma fırsatı buluyor. Öte yanda şehir meydanında kurulan gönül sofrasında her gün 1000 kişiye iftar ettiren Büyükşehir Belediyesi, iftar sonrasında Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri kapsamında yazarlarla söyleşi programı gerçekleştiriyor.