Gazianteplileri yazılan rekor sayıda ceza da durdurmadı

Türkiye genelinde korona virüs salgınındaki vaka sayıları azalış gösterirken, Gaziantep'te yaşanan artış dikkat çekiyor. Yasaklara aldırış etmeyen Gaziantepliler, çarşı pazara akın ederken, kolluk kuvvetleri tarafından yazılan cezalar Türkiye'de yazılan toplam cezaların yarısına yakınını oluşturuyor.

Türkiye'nin altıncı büyük şehri olan ve iki buçuk milyonu aşkın nüfusuyla dikkat çeken Gaziantep'te, korona virüs vaka sayıları günden güne artmaya devam ediyor. Türkiye'de bir çok kentte vaka sayıları azalış eğilimine girerken, Gaziantep'te yaşanan artışın önü alınamıyor. Kentte, Vali Gül'ün, diğer yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin tüm uyarılarına rağmen çarşı pazara akın eden Gazianteplilerin oluşturduğu yoğunluk bu kadar da olmaz dedirtiyor. Tüm uyarı ve kesilen cezalara rağmen yoğunluğun önüne geçilemezken. son olarak ise Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

Vali'den üst üste uyarılar

Kentteki yoğunluk alınan tüm tedbir ve uyarılara rağmen yoğunluk azaltılamıyor. Kentte tedbirleri arttıran ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayan binlerce vatandaşa 3 bin 150 liralık ceza yazılıyor. Salgın tedbirleri kapsamında kentte yazılan cezaların toplamı ise Türkiye genelinde yazılan ceza sayılarının yarısına yakınını oluşturuyor.

Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yazılan toplam cezaların yarısını Gaziantep'te yazdık. Sizlere büyük iş düşüyor. Bu paraları öderken büyük sıkıntı çekeceksiniz. Lütfen çevremizdeki insanları da uyaralım" ifadelerini kullandı.