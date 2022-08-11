Gaziantep'te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te, bir ikametin garaj kısmında yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Olayla ilgili 36 adet suç kaydı bulunan R.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyon sırasında ikametin garaj kısmında yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Olayla ilgili 36 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen R.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan R.K. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.