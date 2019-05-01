Gaziantep'te 1 Mayıs halaylarla kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gaziantep'te halaylar kutladı.

Gaziantep'te Kırkayak Parkında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları polisin yoğun güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi. Etkinliğe sendika temsilci ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda işçi vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda konuşan DİSK Gaziantep Şube Başkanı Ali Güdücü, krizin faturasının işçilere kesilmemesini isteyerek, "Biz ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddeden milyonlarız. Sırtımızdan elde ettikleri nimetleri kimseyle paylaşmayanlar külfeti bize yıkmak istiyor. Kriz bahanesiyle işimize, aşımıza, haklarımıza el uzatılıyor" dedi.

KESK Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez ise iş güvenliğine dikkat çekerek, "Toplu işten çıkarmalara karşı güvenceli iş, sendikalaşma önüne engellerin kaldırılması, açlık sınırı altında çalışmak istemeyip insanca yaşanacak ücret talep eden işçiler 1 Mayıs alanlarında haykırıyor. Çalışırken ölmek istemiyoruz” diye konuştu.

Zaman zaman sloganlar atıldığı kutlamalara katılanlar halaylar çekti.