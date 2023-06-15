Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 araçta yapılan aramalarda 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.