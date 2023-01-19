İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik operasyonda 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik operasyonda 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir depoya operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda 1 ton 12 litre etil alkol, 750 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 100 paket sahte alkol yapımında kullanılan aroma kiti ile 5 litre sahte alkol ele geçirildi.


Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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