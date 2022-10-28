İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 1 ton 900 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 ton 900 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 ton 900 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ekim 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1 ton 900 kilo kaçak tütün, 50 gram esrar, 18 adet captagon uyuşturucu hap, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin TL suçtan elde edilen gelir ve 1 adet sahte plaka ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 41 olaya müdahale edilerek 44 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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