Gaziantep'te 10 bin çocuk ilk kez sinemada film izledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Çocuk Festivali kapsamında Çocuk Sinema Şenliği tamamlandı. Şenlik kapsamında 10 bin çocuğa ulaşılarak, ilk kez sinemada film izleme imkanı sağlandı. İlk kez sinemaya gitme imkanı bulan çocuklar büyük heyecan yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde, “Çocuk Dostu Kent” imajına uygun çalışmalar yürüten Gazi şehir, geleceğin teminatı çocukların gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca 18 Nisan-9 Mayıs 2019 tarihlerinde hayata soktuğu çocuk sinema şenliğine katılan minikler, hayatlarında bir ilki yaşadı. Özel bir alışveriş merkezine öğretmenlerin nezaretinde gelen çocuklar, sinemada film izledi.

Çocukların sosyal hayata daha aktif katılmasını teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan çocukları unutmadı, onların sosyalleşmesini ve kişiliklerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

İlk kez sinema izleme zevkini tadan Nezihe Osman Atay İlkokulu'na giden minik öğrenciler, “Her şey çok güzeldi, çok mutlu olduk. Güzel bir gün geçirdik. Böyle bir imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlere unutulmaz bir gün armağan etti, başkanımızı çok seviyoruz” dedi.

Nezihe Osman Atay İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan İslim Öz, “Çocuk Sinema Şenliği, mahallenin sosyo-ekonomik durumu çok kötü olduğundan çocuklar açısından çok büyük bir fırsat oldu. Ailelerin fırsat veremediği imkanları bu tarz projelerle çocuklara vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklar adına, sinema şenliğinin hayata geçirilmesine yardımcı olanlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.