İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı

Gaziantep’te 10 elektrikli bisikletin çalınması ile bir hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te 10 elektrikli bisikletin çalınması ile bir hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelinin elektrikli bisikletleri çalması ise kameralara yansıdı.


Gaziantep genelinde farklı tarihlerde 10 elektrikli bisiklet çalan ve bir açıktan hırsızlık suçundan aranan şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yasal işlemlerin ardından şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

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