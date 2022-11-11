Gaziantep'te 10 Kasım etkinlikleri

yıldönümünde anıldı.

Gaziantep büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, solist Dilek Türkan'ın, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği “Her 10 Kasım'da” konseri düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleşen konsere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak katıldı. Solist Dilek Türkan, ilk şarkısının ardından Gaziantep'e çok defa geldiklerini belirterek, “Bu akşamın kıymeti bambaşka çünkü gazinin memleketindeyiz. 10 Kasım'da evet hepimiz hüzünlüyüz ama bir taraftan da onun sevdiği her ne varsa türküler, şarkılar. Biz de onları çok seviyoruz. Çünkü o yolda ilerliyoruz hepimiz ve bu bize onur veriyor” ifadelerini kullandı. Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren Türkan ve ekibi, ‘Fikrimin İnce Gülü', ‘Kimseye Etmem Şikayet', ‘Yemen Türküsü -Burası Muştur' ve kadınlara yazılan ‘Manastır Türküsü' gibi bir çok şarkıyı gazi şehirlilerle birlikte söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, programının sonunda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken onun bir sözüyle bugünü bitirmek istiyorum. ‘Büyük ölülerinizi matemde değil, fikirlerine bağlılığınızla devam ettirin' demiştir. Biz de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını kutladığımız bu yıl nice yüz yıllara diyoruz. İnşallah hep beraber, birlik beraberlik içinde, kardeşçe yaşadığımız nice yüz yıllar yaşarız. İlimde, bilimde, kültürde, edebiyatta hep daha ileriye gideriz. Buradan tüm müzisyenlerimize tekrar teşekkür eder Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm kahramanlarımıza rahmetle minnetle anıyorum" dedi. Güzelbey, konuşmasının ardından solist Dilek Türkan ve ekibine çiçek takdim etti.

Sanko Üniversitesin'de tören düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Edebiyat Kulübü tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar ve Hüseyin Söylemez, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Onur Yücel üstlendi. SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı, “Ordinaryus Yüzyılı” konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Sırmalı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir askeri deha olma yanında, ileriyi gören ve ülkesini muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her türlü donanım ve bilgiye sahip bir lider olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sırmalı, “Sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de yaptıklarıyla damga vuran Büyük Önder, İstanbul'un fethiyle başlayan beyin göçünü tersine çevirdi” dedi. Prof. Dr. Sırmalı, bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun sona ermesiyle yaşananları, “Orta Çağ kapandı ve Yeni Çağ başladı. Osmanlıların Avrupa siyasetindeki üstünlüğü ve stratejik önemi arttı. İstanbul'dan Roma'ya giden bilim adamları Rönesans'ın başlamasını sağladılar” şeklinde konuştu.

Profesörlerin hocası ordinaryüs kavramı

Ordinaryüs kavramının, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı YÖK Yasası ile lağvedilen akademik unvan olduğunu anımsatan Prof. Dr. Sırmalı, şu bilgileri paylaştı:

“Ordinaryüs payesi en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi. Türk üniversitelerine Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Profesörlerin hocası anlamına da gelmektedir.”

Büyük Önderin eğitim ve öğretime büyük değer verdiğini ve bu konuda adım adım çok önemli çalışmalar yaptığına vurgu yapan Prof. Dr. Sırmalı, 6 Mayıs 1920 TBMM'de Maarif Vekilliği kurulmasıyla başlayan süreçten sonraki ilerlemeleri şöyle sıraladı:

"25 Kasım 1920 TBMM'de öğretmen ve öğrencilerin askerlik görevleri ertelendi. 16–21 Temmuz 1921 Ankara'da Maarif Kongresi düzenlendi. 3 Mart 1924 Eğitim–Öğretim Birliği Kanunu çıkarıldı. 1927–1930 Avrupa'ya doktora eğitimi için 500 öğrenci gönderildi. 31 Mayıs 1933 Üniversite Reformu Yasası TBMM'de kabul edildi. Temmuz 1933 Alman bilim insanlarıyla ilk sözleşmeler imzalandı. 1 Ağustos 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1932–1933 Öğrenciler yurda dönmeye başladı. 1933–1934 Öğretim Yılında kadrosunda 27 yerli, 38 yabancı ordinaryüs profesör vardı.”

Prof. Dr. Sırmalı, “Yaşadığımız bu güzel vatanı ve sahip olduğumuz her şeyi borçlu olduğumuz Büyük Atamızı ebediyete intikalinin 84'üncü yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyor, bir kez daha aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.