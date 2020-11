Gaziantep'te 10 Kasım Mesajı

Gaziantep protokolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, “İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakârlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir” ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, 82 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir lider olduğunu vurguladı. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için sorumlulukların herkesin yerine getirmesi gerektiğine de dikkat çeken Şahin, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 82'nci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda "Kararlılığı ve azmi ile milli mücadeleyi başlatan ve dünya milletlerine örnek teşkil edecek bir millet şuurunun ilk kıvılcımını ateşleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Bundan 82 yıl önce, 10 Kasım 1938'de saat dokuzu beş geçe bu dünyaya gözlerini kapatan Mustafa Kemal Atatürk, “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır” cümleleriyle bizlere ‘En Büyük Eserim' dediği kutsal bir emanet bırakmıştır. İnanıyorum ki gelecek nesillerimiz, emanet aldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin; değerlerini, ideallerini hep ileriye taşıyacak ve sorumluluk bilinci ile ülkesine her daim sahip çıkacaktır. Fikirleri ile tarihe adını altın harflerle yazdırmış ve dünya devletlerine örnek olmuş büyük bir devlet adamı, asker ve başöğretmen olan Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini gelecek nesillerimize aktarmak ve onun anısını yaşatmak her şeyden önce milli sorumluluğumuzdur. Bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ülkemizin 2023 hedefine ulaşmasına artı değer katacak ve geleneksel değerlerden ilham alan, evrensel kültürle bütünleşerek geleceğe yön veren bir vizyon ile nesillerimizi yetiştirerek tüm azim ve inancımızla kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu; Devlet Adamı ve Milli Mücadelenin Baş Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin bekası için canını siper eden tüm kahramanlarımızı, şükran ve minnetle yad ediyorum” denildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." dedi. Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en kıymetli şahsiyetlerden biridir diyen Kileci mesajında; “Tarihin her döneminde hür yaşamış olan milletimizi tarih sahnesinden çekilmeye zorlayanlar, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan istiklal mücadelemizle hüsrana uğratılmıştır. “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” diyerek milletimizin içindeki mücadeleci ruhu harekete geçiren Atatürk, bugün ve Cumhuriyetin yaşadığı her gün şükranla anılacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine birçok değer aşılayarak önderlik etmiştir. Ekonomi ve eğitimden sosyal hayatın yeniden düzenlenmesine kadar birçok alanda sürekli mücadele halinde olduğunu görüyoruz. “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” derken evlatlarımızı yetiştiren ve eğiten kadınlarımızın değerini; “Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz.” ifadesiyle eğitime verilmesi gereken önceliği bizlere işaret etmiştir. Gelişim ve ilerlemede nerede eksik kalındıysa tespit etmiş ve kurduğu Cumhuriyetin çatısı altında yaşayan Türk milletinin yorgun ruhunu yeniden harekete geçirmek için düşünceleri ve eylemleriyle ömrü vefa ettiğince mücadele vermiştir. Onun çalışmaları günü kurtarmak için değil, bir ulusu hak ettiği refah içinde ilelebet yaşatmak içindir. Bundandır ki Türk milleti, geleceklerini aydınlatan bu kıymetli şahsiyete “Ulu Önder” sıfatını layık görmüştür. Vefatının yıldönümünde Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken; Atamıza bir saygı ifadesi olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ülkemizi hak ettiği değere ulaştırmak için; üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi, yorulmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde ihracatçılar olarak, 2023 hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Bu düşüncelerle vefatının 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün, büyük bir devlet adamı, muzaffer bir komutan ve dünyanın saygı duyduğu bir lider olduğunu belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, “Şanlı tarihimizin en önemli kilometre taşlarından birisi olan Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetimizin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümünde özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak, Cumhuriyet'e ve kazanımlarına sahip çıkmakla mümkündür. Birinci Dünya Savaşı sonrası her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen kahraman milletimizle birlikte başlattığı Kurtuluş Mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak tarihin akışını değiştiren Atatürk'ün, ‘En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ve daha da güçlendirerek ilelebet yaşamasını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Yaşadığı çağa damgasını vuran ve sadece Türk milleti için değil bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ömrünü ülkesine adamış, tüm zorluklara rağmen milletiyle bütünleşerek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Atatürk tüm dünyaya örnek bir lider olmuştur. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması idealiyle, çağdaş yaşamın temellerini atan, güzel ülkemizi bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, ilke ve inkılaplarını ilelebet yaşatacağız. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, bilimin ışığında, günün koşullarına uygun yüksek donanımla daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği böylesi bir dönemde, Büyük Önder'in yaşamı boyunca verdiği mücadele, irade, azim ve kararlılık bugün de aziz milletimizin direncini artırmakta ve yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaktadır. Atamızdan aldığımız güçle izinde yürümeye devam edecek, daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu duygularla 82 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" denildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, dünya tarihine damga vuran bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimize duyduğu sonsuz güven ve inançla başlattığı bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, tüm dünyaya milletimizin özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletinden aldığı güçle emperyalist devletlere karşı var olma mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak tarihe geçmiş büyük bir devlet adamıdır. Milletimiz; Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'imizin ve demokrasinin değerlerini her şartta korumak, bu düşüncelerini özümsemek, açtığı yolda ilerleyerek, gösterdiği hedefe ulaşmak için çaba göstermeye devam edecektir. Bu; tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir. Atatürk, son nefesine kadar milletimizin her alanda yücelmesi için çaba göstermiştir. İleri görüşlülüğü, eserleri, barışçı kimliği, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve evrensel düşünce yapısı, kendisini dünyanın saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği dünyanın en güçlü devletleri arasına girme hedefi için hızlı adımlarla koşmaktadır. Bu düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinde Türk Milletinin pusulası olduğunun altını çizdi. Kılıç'ın mesajında, "Bugün bizler, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyorsak bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türk milletinin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde yaktığı kurtuluş meşalesini zaferle taçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, yepyeni bir devir açmıştır. Atatürk'ün genç nesillere emanet ettiği ve ‘En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak ve değerlerini her koşulda korumak, O'nun düşünceyi benimseyerek yaşamak, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Her 10 Kasım atmosferinin ruhumuzda oluşturduğu mateme rağmen, taşıdığı anlam bakımından 10 Kasımlar Atatürk'ün fikirlerinin en iyi şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olarak kalmalıdır. Bizler 'Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözü ile hedefimizi çizen Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu bu güçlü mirasın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillerin de aynı şuur, inanç ve kararlılıkla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutan, Eşsiz Devlet Adamı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verildi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladığı ortak mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm insanlığa örnek bir hayatı olduğunu vurgulayan GTO başkanları, Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün imkânsızlıklara rağmen kuran ve yücelten karakterin de bu zorlu hayatta gizli olduğunu vurguladı. Başkanların mesajında, "Bazı karakterler vardır, doğduğu gün ölümsüzleşirler. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizler için öyledir. Hayatı, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliği, yılmaz iradesi, dimdik duruşu tüm insanlık için örnektir. Bir insanın hayatı boyunca yaşayabileceği tüm zorlukları yaşamış, buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmıştır. Küçük yaşta yetim kalmış, hapis cezası çekmiş, büyük hastalıklar atlatmış, yalnız kalmış, yeni atandığı ordu dağıtılmış, doğduğu şehir işgal edilmiş, idam cezasına çarptırılmış. 56 yıllık zorluklarla dolu kısa bir hayata koskoca bir Cumhuriyet sığdırmıştır… Dört bir yanı işgal edilmiş bir milletin yeni devletini de ancak böyle bir güçlü irade kurabilirdi. “Vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!” diyen Büyük Gazi, bizler için en büyük örnek, yolu bir adım sapmaksızın takip edilecek liderdir. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu şartlar ne olursa olsun milletimizi yıldıramayacak; birlik, beraberlik ve azim ile aydınlık yarınlara koşacağız. Bu aydınlık yarınlara fener olacak ışık ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun inandığı değerlerdir. Biz GTO ailesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olmaya, inandığı değerlere sahip çıkmaya, ülkemiz ve yüce Türk milleti için kararlılıkla çalışmaya, üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" denildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, mesajında "Kurtuluş destanını tarihe altın harfle yazdıran; azmi, cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisiyle Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk birçok övgüye değer üstün meziyeti nevi şahsında bulunduran ileri görüşlülüğü ve aydın fikirleriyle büyük bir devlet adamı, vatan savunmasında göstermiş olduğu üstün irade, kahramanlık ve askeri dehasıyla dünya tarihin unutulmaz komutanlarından birisidir. Örnek bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda dünya barışına ve insanlık onuruna verdiği önemle dünya milletlerinin ebedi saygısına mazhar olmuştur. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması idealiyle ömrünü ülkesine ve milletine vakfeden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar kılmak, ilke ve inkılaplarını yaşatmak necip bir milletin temsilcileri olarak hepimizin temel görevidir. Ulu Önder'in ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle, iş dünyası olarak ülkemizin müreffeh yarınlara yönelik tüm adımlarında, büyük ve güçlü Türkiye olgusuyla şart ne olursa olsun her zamankinden daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle 82 yıl önce ebediyete uğurladığımız İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, onun ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirererek, "Bugün Kurtuluş Savaşımızın başkumandanı, askeri deha ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82.yılında kendisini özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Türk milletine bağımsızlığın yolunu açan, bu mücadeleyi veren diğer milletlere de yol gösterici olan Mustafa Kemal Atatürk; “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" sözü ile belirttiği gibi onun açtığı yolda hiç durmadan yürüyeceğiz. Bizlere düşen, büyük bedeller ödenerek kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyetine onun yaktığı ışığı elden ele, nesilden nesille taşıyarak ilelebet yaşamak ve yaşatmaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışarak Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ilkeleri ve devrimleri çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmak için kararlıyız. Gelecek nesillerin de aynı inançla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 82.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarıyla birlikte, aziz şehitlerimizi ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet bir kez daha anıyor, değerli hatıralarını şükranla bir kez daha yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.