Gaziantep'te 10 Kasım mesajı

Gaziantep protokolü, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Asyalı, mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk ölümsüz bir liderdir. Güçlükler karşısında asla yılmayan, gücünü millet sevgisinden almış fikirleri ve eserleri ile de diğer milletlerin hürriyet mücadelelerinde örnek aldığı bir liderdir. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesi ile tarif edemem. O ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük bir ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz; geçici olmayan yaşaması ve başarması gereken Mustafa Kemal odur. SANKO Okulları olarak ana sınıfından liseye kadar, senin fikirlerini, ideallerini sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun Ata'm” ifadeleriyle sonlandırdı.