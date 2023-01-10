Gaziantep'te 10 Ocak kutlamaları

Gaziantep'in Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Araban Belediye başkanı Hasan Doğru ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, mesajında, "Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, Gazi Şehrimizin ve Oğuzeli'mizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunan gazetecilerimize görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Gazetecilik, Temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve 'toplumsal olaylara ayna tutmak ve demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik; insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok önemli bir vizyon üstlenmiştir. Günümüz iletişim çağında, yaşadığımız dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olabilmemiz ve bu bilginin en hızlı, en güvenli ve en temiz haliyle bizlere ulaşabilmesi için oldukça uzun bir geçmişe sahip gazetecilik mesleği bugün daha modern yöntemlerle icra edilmektedir. 1972 yılından bu yana 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanların haberlerden edindikleri bilgiler doğrultusunda hayatlarına ve dünyaya bakış açılarına yön verdikleri süreçte zihinler bulandırılmadan, doğru ve hızlı bilgi sunulurken gazetecilerin basın meslek ilkelerine ve evrensel doğrulara bağlı kalmalarını arzu etmekteyiz. Buradan hareketle insanların başvurdukları bu haber kaynaklarının basın meslek ve ahlak ilkelerinde belirtilen hususlara dayanması, basının gücünün doğrudan ve halktan yana kullanılmasıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, haberin tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılmaması gerçek gazeteciliğinin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayrullah Kubba'nın mesajında ise, "Demokrasinin temel unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma özgürlüğünün en önemli ve etkili iletişim aracıdır. Dünyanın en dinamik ve en zor mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla yerine getiren siz kıymetli gazetecilerimizin varlığı ülkemizin ve ilimizin gelişmesi açısından çok değerlidir. 7 gün 24 saat zaman ve mekân gözetmeksizin doğru ve tarafsız bilgiyi kamuoyuna ulaştırmaya çalışan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" denildi.