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Gaziantep'te 100 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep’te durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Gaziantep'te durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine, Gaziantep doğu otoban girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulamada, narkotik madde arama köpeği Maximilion'un durdurulan bir aracın bagajına ve arka koltuğun olduğu bölgeye tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, her biri 500 gram gelen 200 paket halinde toplam 100 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.

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