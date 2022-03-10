İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 11 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 11 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 11 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle şüpheli bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda 11 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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