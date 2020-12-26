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Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı

Gaziantep’te polis yılbaşı öncesinde alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki ele geçirildi.

Gaziantep'te polis yılbaşı öncesinde alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yaklaşmakta olan yılbaşı nedeniyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki bulundu. sahte alkol ve içkileri imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında işlem başlattı.

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