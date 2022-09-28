Gaziantep'te 117 araç trafikten men edildi

Huzur ve güvenli bir Gaziantep için 554 ekip ve bin 686 personelin katılımıyla yapılan 354 denetimde, 328 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 19 adet tabanca, 14 adet tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, 307 adet fişek, 69 adet kesici-delici alet, 21 adet çalıntı motosiklet, 12 adet çalıntı araç, bin 356 adet gümrük kaçağı sigara, 67 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 8 litre kaçak içki, 945.1 gram metamfetamin, 178.8 gram esrar, 78.3 gram eroin, 25 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai ele geçirildi. 66 Bin 718 kişinin sorgulandığı denetimlerde 195 şahıs hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 328 şahıs ise yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yapılan denetimlerde 262 umuma açık yer ile 14 bin 341 araç kontrol edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 689 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. 117 araç ise trafikten men edildi.