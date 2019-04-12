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Gaziantep'te 12 adrese eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı

Gaziantep’te narkotik ekipleri, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 22 şahsı gözaltına aldı.

Gaziantep'te narkotik ekipleri, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 22 şahsı gözaltına aldı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaların ardından Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 2 kilo 500 gram ateş buz olarak bilinen metamfetamin uyuşturucu madde, 10 gram esrar, 21 adet captagon hap, 5 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 22 kişi gözaltına alındı.


Şahıslarla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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