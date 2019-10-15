Gaziantep'te 12. Başkanlık Turnuvası başladı

Başkanlık Turnuvası, İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Ulaşım Daire Başkanlığı arasında yapılan futbol maçıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca düzenlenen 12.Başkanlık Turnuvası'nın başlama düdüğünü Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu çaldı. Personeller arası dayanışma duygusunu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verildi.

“Basketbol, voleybol ve masa tenisi de yer alacak”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, 12.Başkanlık Turnuvası'nda birimler arasındaki iletişimi geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, temel amaçlarının ise personeller arasındaki sinerjiyi arttırmak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva içerisinde futbolun yanında basketbol, voleybol ve masa tenisinin de yer alacağını belirten Efiloğlu, “Bu alanlarda birimlerimizde bulunan personellerimizle güzel müsabakalar yapacağımızı düşünüyoruz. Turnuva serimize futbolla başlıyoruz. 17 takımımız müracaat etti. 4 grubumuz mevcut. Toplamda ise 36 takımımız turnuvalarda yer alacak” dedi.

GAZİULAŞ personellerinden Hakan Göktan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği turnuva için burada toplandık. Umarım, güzel bir dayanışma içerisinde turnuvayı tamamlarız. İlk hedefimiz tabi ki turnuvaya galibiyetle başlamak. Kazanmanın haricinde de güzel bir sosyal dayanışmaya ortaklık yapıyoruz. Monotonluk az da olsa ortadan kalkıyor. İnsanlar kaynaşıyor. Turnuva hayatımızın bir bölümüne varlığıyla renk katıyor. Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde Anestezi teknikeri olan Ahmet Serdar Garın ise, çok güzel bir spor tesisine sahip olduklarını belirterek, bu turnuvanın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan turnuvanın açılış maçında Ulaşım Daire Başkanlığı, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ni 5-2'lik skorla mağlup etti. İtfaiye, GASKİ İçme Suyu'nu 2-1 yendi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ise İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nı 6-0 yenmeyi başardı.