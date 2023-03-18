Gaziantep'te 12 göçmen yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonda ülkeye illegal yollardan giren 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayda göçmenleri barındırdığı tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik yürüttüğü operasyonda, Şahinbey ilçesinde bulunan bir ikamette arama yaptı.

Yapılan baskında ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptığı belirlenen 12 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, göçmenleri barındırdığı tespit edilen ikamet sahipleri M.D.E. ve H.H. isimli 2 kişi gözaltına alındı.