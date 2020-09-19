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Gaziantep'te 12 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 12 kilo 700 gram esrar ile 28 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonda 12 kilo 700 gram esrar ile 28 kök hint keneviri ele geçirildi. Bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba Mahallesi'nde bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramada ekili vaziyette 28 kök hint keneviri ile 12 kilo 700 gr esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili U.Z. isimli şüpheli bir şahıs yakalandı.


Yakalanan U.Z. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi.

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