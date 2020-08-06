İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı olaydan aranan şüpheli şahıs polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı olaydan aranan şüpheli şahıs polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.


Şehitkamil ilçesinde durumundan şüphelenilen şahıs polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi çıktı. Gözaltına alınan şahsın emniyette yapılan GBT sorgusunda 3 farklı suçtan arandığı ve uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.