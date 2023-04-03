Gaziantep'te 121 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 104 bin adet boş makaron ile 17 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda iş yeri, ikamet ve bir depoda yapılan aramalarda 104 bin adet boş makaron ve 17 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.