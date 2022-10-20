Gaziantep'te 13 fıstık hırsızı tutuklandı

Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından hasat sezonu boyunca Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 82 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığı hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla 17 yol kontrol noktası oluşturdu. Bu çerçevede; Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile 13 bin 680 devriye faaliyeti icra edildi.

82 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı

Yapılan faaliyetler neticesinde meydana gelen fıstık hırsızlığı olaylarının yüzde 96'sı aydınlatılırken, yakalanan 82 şüpheli şahıstan 15'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.