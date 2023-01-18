Gaziantep'te 13 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-17 Ocak 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamların koordinesi, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmalarıyla çok sayıda operasyon yaptı.

26 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Operasyonlar neticesinde 3 bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı, 9 evden hırsızlık olayı, 1 kamuya ait mala zarar verme olayı, 2 işyerinden hırsızlık olayı, 1 otodan hırsızlık olayı, 3 oto hırsızlığı olayı, 2 baz istasyonlarından hırsızlık olayı, 1 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayı, 2 inşaattan hırsızlık olayı, 2 motosiklet hırsızlığı olayı olmak üzere toplam 26 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

40 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Operasyonlar sonucunda, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.