Gaziantep'te 13. uluslararası öğrenci buluşması

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) gerçekleştirdiği "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin tanıtımı Gaziantep'te yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. uluslararası basın lansmanı gerçekleştirildi. UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de 178 bin uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığını belirterek, lise, orta ve ilkokul çağındaki çocukların da eklenmesiyle beraber sayının 700 bini bulduğunu aktardı. Bolat, "Türkiye'nin hemen her üniversitesi, artık uluslararası misafir öğrencilere kapılarını açıyor. Bunlar mezun olduklarında dünyanın her yerinde Türkiye mezunları öğrenciler bulunuyor. 11 Nisan'da ise Gaziantep'te tensip buyururlarsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla final yapmayı planlıyoruz" dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da, Borsa İstanbul'un genellikle ekonomiyle ilgili başlıklarla gündeme geldiğini ancak başta eğitim olmak üzere sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini kaydetti. Gaziantep Vali Vekili Rızvan Eroğlu ise, Türkiye'nin mozaikler ülkesi olduğunu, binlerce yıllık kültürü barından Anadolu'nun önemli bir parçası olan Gaziantep'te ise dünya medeniyetlerinin temsilcilerini ağırlamanın oldukça keyifli olacağını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin farklılıklarının zenginlik olduğunu ifade ederek, “Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Hepinizi ağırlamaktan dolayı mutluyum. Buraya gelip 3-5 yıl okuyan kişiler olarak sizleri görmüyoruz. Siz bizim gönül elçilerimizsiniz. Siz dünya barışının sigortalarısınız. Bu yüzde bu özel şehirde bu özel buluşmayı kıymetli buluyoruz” şeklinde konuştu.

“Birleşmiş Milletlere yaklaştık”

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesinde 106 ülkeden öğrenci olduğunu belirterek, “Türkiye'de henüz Uluslararası öğrenci kavramı yerleşmemişken Gaziantep'te bu kavram oturmuştu. Gaziantep Üniversitesinde 106 ülkeden öğrenci var. Birleşmiş Milletlere yaklaştık. Türkiye'nin 3 dilde eğitim yapan tek lisans üniversitesiyiz” diye konuştu.