Gaziantep'te 137 kişiye işlem

Ekipler, kent genelinde 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 21 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak 9 faili meçhul olay aydınlatılmış, 78 aranan şahıs yakalanmış, 8 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.

Ekipler ayrıca, 175 gram uyuşturucu madde, 2879 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet ruhsatsız tabanca 160 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 28 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet kesici alet ve bir miktar sahte para ele geçirdi.