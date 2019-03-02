İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon

Gaziantep’te 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon düzenledi.

Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon düzenledi.


Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlar ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi Mahallelerinde bulunan 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 40 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 101 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 700 TL para ile 1 adet tabanca ele geçirildi.


Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.