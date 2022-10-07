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Gaziantep'te 15 araç trafikten men edildi

Gaziantep’te gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden ve modifiye 15 araç trafikten men edildiEdinilen bilgilere göre, Gaziantep’te trafik ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde çevreyi rahatsız ederek gürültü çıkaran ve motife araç kullanan sürücüler durduruldu.

Gaziantep'te gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden ve modifiye 15 araç trafikten men edildi


Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'te trafik ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde çevreyi rahatsız ederek gürültü çıkaran ve motife araç kullanan sürücüler durduruldu.


Ekipler denetimlerde 15 araç sürücüne cezai işlem uygularken, 15 aracı trafikten men etti.

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