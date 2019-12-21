Gaziantep'te 15 bin adet uyu?turucu hap ele ge?irildi

Gaziantep’te devam eden uyu?turucu operasyonlar?nda 15 bin adet captagon hap ele ge?irildi.
Gaziantep'te devam eden uyu?turucu operasyonlar?nda 15 bin adet captagon hap ele ge?irildi.
Narkotik Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl???m?z ekipleri, G?neykent Mahallesinde bir ikamette y?kl? miktarda uyu?turucu madde hap oldu?u bilgisi ?zerine bahse konu adrese bask?n yapt?. Adreste yap?lan aramalarda 15 bin adet captagon uyu?turucu hap ele ge?irildi.
Olayla ilgili g?zalt?na al?nan 1 ??pheli ?ah?s gerekli yasal i?lemlerin ard?ndan adli makamlara sevk edildi.