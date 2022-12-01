Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kaçak teknolojik ürün ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan cep telefonu, tablet, kulaklık, şarj aleti ve akıllı saat ile piyasa değeri 212 bin TL olan kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 23-30 Kasım 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Operasyonlarda 48 olaya müdahale edilirken 51 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Hakkında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 3'ü ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda ise piyasa değeri bir buçuk milyon TL olan 150 adet akıllı cep telefonu, 2 adet tablet, 15 adet kulaklık, 65 adet şarj aleti, 29 adet akıllı saat, piyasa değeri 212 bin TL olan 820 kilogram kaçak çay, 1 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 850 gram esrar, 120 gram metamfetamin, 2 adet captagon uyuşturucu hap, 13 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet şarjör, 66 adet fişek ve 5 bin 400 TL suç geliri para ele geçirildi.