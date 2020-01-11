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Gaziantep'te 16 adet kaçak cep telefonu yakalandı

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda bir iş yerinde 16 adet kaçak cep telefonu ile 8 adet tablet ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bir iş yerinde 16 adet kaçak cep telefonu ile 8 adet tablet ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlemlere başlandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler 10 Ocak 2020 Cuma günü Savcılı Mahallesindeki bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada iş yerinde bulunan 16 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu ve 8 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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